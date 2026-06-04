◇交流戦巨人5−4オリックス（2026年6月3日東京D）試合中には「長嶋茂雄はなぜスーパースターなのか」をテーマに、ゆかりのある人物からの回答が大型ビジョンに表示された。1イニングごとに1人ずつ、巨人の攻撃前に紹介。愛弟子の松井氏のメッセージは、恩師の現役時代の背番号と同じ「3」回だった。「常に前を向いて“自分たちはできる”という姿勢を崩さないんです。そこが本当に魅力的でした松井秀喜」4球団が競