◇交流戦西武3−2阪神（2026年6月3日甲子園）西武・渡辺が、浦和学院（埼玉）のエースとして出場した18年夏の甲子園以来8年ぶりに聖地での勝利を味わった。昨年9月以来の完封勝利はならなかったが、プロで甲子園初勝利を挙げ「歴史のある球場で投げられるのは野球人として幸せなこと。かみしめながら投げていました」と112球を振り返った。初回を3者凡退でスタート。2回は佐藤輝に左前打、伏見に中前打を許したが、それ