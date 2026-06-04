◇交流戦巨人5−4オリックス（2026年6月3日東京D）巨人の元監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（67）は、少年時代は長嶋さんに憧れて巨人入りを夢見ていた。「長嶋茂雄はなぜスーパースターなのか」とのテーマへの答えは、8回裏攻撃前にビジョンに映し出された。「未来永劫（えいごう）語り継がれる野球人であり、人間長嶋茂雄である」。80年ドラフト会議で4球団競合の末、「4番サード」の後継者として入団。選手、コ