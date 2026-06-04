◇交流戦巨人5−4オリックス（2026年6月3日東京D）長嶋さんの愛弟子で巨人OB会長の中畑清氏（72＝本紙評論家）がテレビ中継の解説を務め、天国の長嶋さんに思いをはせながら劇的勝利を見届けた。長嶋監督の下、79年秋の「地獄の伊東キャンプ」で鍛えられ、主軸として活躍。「オヤジ」と呼んだ人生の師が決して「捨て試合」をつくらなかったことと重ね合わせた。鳥肌が立ったよ。ここぞの場面でファンが望んでいる最高の