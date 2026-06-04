◇交流戦巨人5−4オリックス（2026年6月3日東京D）ミスターが打たせてくれました――。巨人・丸佳浩外野手（37）が3日、オリックス戦の3点を追う8回、代打逆転満塁本塁打を放ち劇的勝利に導いた。昨年6月3日に89歳で死去した偉大なOB長嶋茂雄さんの一周忌。「FOR3VER6・3〜長嶋茂雄〜」として開催された特別試合で、同じ千葉出身のベテランが3年ぶり6本目となる満塁弾にレジェンドへの思いを込めた。右翼席後方で、セ