◇交流戦DeNA0−2楽天（2026年6月3日横浜）DeNAは守護神・山崎が今季初黒星を喫した。0―0の9回。4番手でマウンドに上がり、1死一塁から中島に中越え適時二塁打を浴びて均衡を破られた。なおも1死三塁で、スクイズを警戒してボールゾーンに外した球が暴投になって2点目を失った。打線も3安打無得点と沈黙。チームは2連敗で借金は今季ワーストの6に。右太腿裏の肉離れで離脱していた牧が、4日から1軍に合流することが決