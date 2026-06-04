歌手のあの（年齢非公表）が3日、アニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（26日公開、監督追崎史敏）の都内で行われた完成披露試写会に出席した。主題歌とオープニング曲を担当し、声優も務めている。テレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）についてSNSで降板宣言し、今月15日をもって放送終了が決まって以降、報道陣の前に登場したのは初めて。騒動には触れず「今日は