俳優・山崎育三郎が、8月29日〜30日に放送の『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』（日本テレビ系）チャリティーパートナーに就任。自身も10代で在宅介護経験を持つ山崎が“医療的ケア児”と向き合い、取材を行う。【写真】“医療的ケア児”とその家族を取材する山崎育三郎今回の『24時間テレビ』で山崎が向き合うのは、“医療的ケア児”。“医療的ケア児”とは、新生児集中治療室等を退院した後も、人工呼吸器や胃ろう等を使