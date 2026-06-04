大阪出身の実力派俳優・岡本望来14歳が、4日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）27号の新人発掘企画「YJブルーム」Vol.8に登場する。【写真】岡本望来14歳に白濱美兎、すみぽんんもヤンジャン最新号フォトギャラリー表紙と巻頭グラビアは白濱美兎。「美少女図鑑アワード2023」でヤンジャン賞を受賞し、芸能界デビューすると、あらゆる漫画誌、グラビア誌を席巻、“全鳥取県民の妹”として愛され、“次世代グラビアクイー