巨人の田中将大投手（３７）が今季４勝目、日米通算２０４勝目を目指して４日のオリックス戦（東京Ｄ）に先発する。前日３日はキャッチボール、ランメニューなどで最終調整。同チームとの対戦は楽天時代の２４年９月２８日以来、約２年ぶり。通算４０登板で２０勝１１敗の相手に「良い選手がそろっている」と警戒を強めた。ここまで８試合に先発して３勝２敗、防御率３・０２。前回勝利を挙げたのは５月１日の阪神戦（甲子園）