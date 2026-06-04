◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）気持ちは落ち着いていた。森田は自分を信じマウンドへ立った。「しっかりと１人目から、ある程度自分の球が投げられた」。２回無死一塁から緊急登板。４回１／３を３失点で試合をつくり、劇的な逆転勝利へ望みをつないだ。見せ場は突然やってきた。先発・戸郷が２回、先頭の紅林への頭部死球で危険球退場。すぐに自分の出番だと確信した。入念に靴