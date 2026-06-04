◆第７６回安田記念・Ｇ１（6月７日、東京競馬場・芝1600メートル）第７６回安田記念・Ｇ１（７日、東京）の追い切りが３日、東西トレセンで行われた。ガイアフォースは絶好の動きで好仕上がりをアピール。出走馬は４日、枠順は５日に確定する。激しい雨と風を切り裂き、白い馬体がまい進する。ガイアフォースは朝一番に栗東・坂路に入ると、馬なりのまま余力たっぷりに５４秒９―１３秒２でフィニッシュした。杉山晴調教師は