◆米大リーグヤンキース―ガーディアンズ（３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が、本拠のガーディアンズ戦で２試合連続先発メンバーから外れた。米大リーグ公式サイトによればジャッジは先週末サクラメントで行われたアスレチックスとのシリーズ中にジャッジが右肩と肋骨上部の不快感からスイングに影響が出たため、画像検査を受けた。初期検査の結果、右肋骨に