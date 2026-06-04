春の最強マイル王決定戦「第76回安田記念」（7日、東京）の最終追い切りが3日、東西トレセンで行われた。台風6号の接近により雨が強まる中、前走エプソムCで好走した関東の5歳馬2頭が美浦で躍動した。24年桜花賞馬ステレンボッシュは久々のG1制覇へ怪気炎。完全復活に向けて態勢は整った。復権へ、確かな手応えをにじませた。台風接近により多くの馬が開門直後に追い切りを敢行。ステレンボッシュも午前6時過ぎ、Wコースに姿を現