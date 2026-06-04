【馬券のツボ】《ここが買い》直近10年で牝馬は【3・5・1・11】。勝率15.0％、連対率40.0％、複勝率45.0％の好成績を収めている。単勝回収率も138％をマーク。頭でも軸でも馬券的には頼もしい数字を残している。《ここが心配》24年桜花賞優勝後、馬券に絡んだのは1800メートル以上のみ。昨年のヴィクトリアマイルは直線で伸びを欠いて8着に敗れた。現役トップマイラーが顔をそろえる一戦。脚がたまりにくい流れになると不発