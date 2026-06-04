木曜追いが主流の田中博厩舎も天候を考慮し、水曜追いを選択した。重賞5勝馬レーベンスティールは角馬場で入念に体をほぐしてからWコースを単走。終始、楽な手応えで馬場の真ん中を悠々と駆け抜けた。馬なりで6F80秒3〜1F11秒9。田中博師は「放牧に出して疲れも抜け、リフレッシュできた。予定より少し時計が速くなったけど、ライダーの感触も良かった。おおむね順調です」と報告する。前走の大阪杯は6着。勝負どころで勝ち馬