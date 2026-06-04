ロングランはWコース併せ馬で最終調整を行った。大きく先行するニューロファイター（2歳新馬）をめがけて直線は内へ。スムーズに加速し、きっちり併入に持ち込んだ。馬なりで5F67秒4〜1F11秒5を計時。雨で力が必要な馬場も全く苦にするそぶりを見せなかった。中野助手は「先週はゴンちゃん（ゴンサルベス）が乗って強めにやっているので、今日は直線だけ反応を確かめる感じ。調子の大きな変動はないので抜群に良いということは