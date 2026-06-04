休み明けのマイラーズC5着から参戦するオフトレイルは開門直後に坂路へ。水分をたっぷり含んだタフなコンディションを気にするそぶりを見せることなく、力強い脚さばきで4F54秒5〜1F12秒5をマーク。見守った吉村師は「先週（CWコース6F77秒5〜1F11秒8）しっかり追い切っているし、今朝は天候を考慮して調整程度。無理をすることなく楽に駆け上がってきた。ここまで予定通りに進められている」と合格点を与えた。京都開幕週の前