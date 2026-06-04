２０１２、１３年にＪ１広島を率いたサッカー日本代表・森保一監督（５７）の下で分析担当コーチを務めてリーグ連覇に貢献し、現在は岡山理大経営学部経営学科で准教授を務める久永啓氏（４８）が本紙の取材に応じ、森保監督のチームマネジメント力を明かした。間近で支えてきたからこそ知る、指揮官の素顔に迫った。森保監督がじっと選手を見続ける。久永氏からすれば、１３年前からその姿は変わらないという。「本当に観察力