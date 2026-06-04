シンガーソングライターのTOMOOが、『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』（7月31日公開）の主題歌を担当することが決定した。あわせて、主題歌「大人になったら」を使用した本予告映像と本ポスタービジュアルも解禁された。【動画】『映画クレヨンしんちゃん』新作本予告『映画クレヨンしんちゃん』シリーズ33作目となる本作は、【妖怪の国】に迷い込んでしまった野原家が、どこか懐かしく、奇々怪々