「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）試合の入りが命とりになった。日本ハムは初回の３失点が響き、広島に交流戦初勝利を献上。新庄剛志監督は「広島の投手陣にやられましたね。ヒット数では勝ってたけど、ここぞの１本が出なかった」と、サバサバと振り返った。４連勝中だった先発の伊藤大海投手は５回３失点で３敗目。「先頭バッターが全て」と、初回無死からの名原の右中間二塁打をポイントに挙げた。「ライ