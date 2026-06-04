丸は代打逆転満塁弾とファンも感動の圧巻の一発を放った（C）産経新聞社巨人は6月3日に行われたオリックス戦（東京ドーム）に5−4と逆転勝利。同試合は昨年89歳で亡くなった巨人軍終身名誉監督を務めた長嶋茂雄さんの一周忌にあたる特別試合として開催された。【動画】ミスターへ届け！丸が放った代打逆転満塁弾シーン1ー4と3点を追う8回裏。オリックス2番手の椋木蓮に対し一死から佐々木俊輔、泉口友汰、松本剛とつなぎ一死満