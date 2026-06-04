「ＤｅＮＡ０−２楽天」（３日、横浜スタジアム）途中出場の楽天・中島大輔外野手が殊勲の一打を放った。０−０で迎えた九回、１死一塁から中越えの決勝二塁打。「勇気持って振ろうっていうことだけ考えて入ったのが結果的に点につながって良かった」と振り返った。今季は初の開幕スタメンを勝ち取ったが、定着できていない状況。「巻き返したいしですし、チームに貢献できる、勝ちにつながる選手になっていきたい」と誓った