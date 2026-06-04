４日のオリックス戦（東京ド）に先発する巨人・田中将大投手が３日、楽天時代からの後輩である則本の移籍後初勝利を喜んだ。「序盤は苦しんだと思うんですけど、リズムをつかんでいい投球をしてましたね」と笑顔。初勝利まで７度の登板を要するなど苦しんだが「どんな状況であれ前向きに続けたのはさすが。僕も意識してるところだし、ノリはちゃんとしてる」と後輩の精神力をたたえた。