「巨人５−４オリックス」（３日、東京ドーム）先発した巨人・戸郷翔征投手が、危険球退場となった。二回、先頭・紅林への初球のフォークがすっぽ抜けて頭部に当たる死球。わずか１４球での降板となり球場は騒然となった。右腕は「紅林選手とチームに申し訳なかったです」と言葉を絞り出すように語り、猛省していた。