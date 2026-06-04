ウォーターリヒトは坂路でしまいシャープに伸びた。強風が吹き荒れる悪天候のこの日、他馬が水分を含んだ馬場を苦にする中、一頭だけ脚色が違った。全体時計を4F56秒8にまとめるとぶれない軸、力強い伸び脚でラスト1Fは12秒3をマーク。石橋師は「この馬場にしてはしっかりしまい動けていた。神経質なところがあるが、調教はしっかり動けていて状態はいい」と満足げに切り出した。不完全燃焼に終わったマイラーズC13着からプロ