俳優の田辺桃子（２６）が、長編映画に単独初主演することが３日、分かった。映画「きみの音が見えたとき」（２０２７年秋公開）で主人公・七沢奈那を演じる。福井県の障がい者支援施設で誕生した実在の音楽バンド「ミックバラーズ」をモチーフに、周囲から何もできないと思われていたメンバーが日本中で公演を重ね、奇跡のバンドと称された実話を映画化する。福井県オールロケで１０月にクランクインを予定。田辺はバンドで