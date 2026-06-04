重賞3勝シックスペンスはWコースでキングノジョー（4歳3勝クラス）と併せ馬を行った。タイムは馬なりで5F67秒2〜1F11秒2。先行した僚馬に手応え優勢で併入した。前向きさを求めるために、先週日曜からブリンカーを着用。田中博師は「多少はしっかり走れているなと。（ブリンカーは）感触としては悪くないので、レースで着けるかどうかはこれから判断したい」と語った。転厩初戦の前走マイラーズCは7着。「探り探りの部分はあっ