G1馬シャンパンカラーは朝一番に坂路へ。力強いフットワークで駆け上がった。雨の影響でパワーを要する馬場も関係なし。ゴール前で仕掛けられると、推進力あふれる走りで4F52秒9〜1F12秒2にまとめた。先週に続いて愛馬の感触を確認した田中剛師も「予定通り順調に来ている」と納得の表情を浮かべた。東京芝1600メートルは23年NHKマイルCを制した舞台。3走前の東京新聞杯（4着）でもメンバー最速となる上がり3F32秒8をマーク。