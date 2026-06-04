俳優の二宮和也（４２）が３日、都内で、不動産仲介事業を行う「野村不動産ソリューションズ」のＣＭ発表会に参加し、５月３１日に嵐のラストライブを行って以来、初めて報道陣の前に姿を見せた。３日前に１９９９年のデビューから２６年半の感謝をファンに伝えたばかり。司会者から「お疲れさまでした」とねぎらわれた二宮は「ありがとうございました」とほほ笑み、会場の報道陣からは拍手が起きた。ラストライブについては