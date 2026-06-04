シリウスコルトは上野（レースは横山和）を背にWコース単走で最終追い。不良馬場をものともせず、終始楽な手応えのまま5F67秒5〜1F11秒2をマークした。見守った田中勝師も目を細める。「動きは良かったよ。状態はずっといい感じだったからね」と好調キープを強調した。昨年5月の新潟大賞典V以降は7戦して全て5着以下に敗れているが、近走は復調を感じさせる走り。当舞台の3走前・東京新聞杯は勝ったトロヴァトーレから0秒2差の