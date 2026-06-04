新日本プロレスの真壁刀義（５３）が３日、神戸市のデイリースポーツ本社を訪れ、１４日に開催される大阪城ホール大会をＰＲした。真壁は「今、世代が変わりつつある。それも俺らが天下を獲り始めた年齢よりも少し若い世代が虎視眈々（たんたん）と狙っている」と世代交代が進む団体の内情を説明。王者カラム・ニューマンＶＳ辻陽太のＩＷＧＰヘビー級選手権、王者・成田蓮ＶＳウルフアロンが再戦するＮＥＶＥＲ無差別級選手権