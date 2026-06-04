◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）筋書きのない劇的すぎる展開に巨人・橋上秀樹監督代行（６０）はベンチで大興奮だった。「鳥肌が立つような感じでした。長嶋さんよくおっしゃっていましたけどドラマ、ドラマですよね。なかなかこんなドラマ書きづらいなと。本当にいい形で長嶋さんの日に勝つことができたのでホッとしました」。丸の逆転満塁弾の瞬間、選手コーチと一緒に喜びを爆発