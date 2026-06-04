台風6号は、昨日3日午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりました。今日4日(木)から6日(土)頃までは気圧が上昇する所が多いでしょう。ただ、7日(日)から8日(月)は低気圧が本州付近を進み、広く気圧が低下する見込みです。7日(日)は福岡で影響度「大」、8日(月)は大阪から札幌で影響が大きくなるでしょう。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。7日〜8日は広く気圧低下日本