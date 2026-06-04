◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）丸が代打逆転満塁本塁打を放ったが、高い技術と集中力が融合したさすがの一発だった。椋木に対し、３球で１―２と追い込まれたが、そこから２球、フォークを見切ってフルカウントに持ち込んだ。いずれも手が出てもおかしくない際どいコースだったが、きっちりと我慢して、ある程度、ゾーン内に来やすい状況を作った。それでも満塁、フルカウント