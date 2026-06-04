リステッド（洛陽S）、重賞のダービー卿CTと目下2連勝中のスズハロームは水分をたっぷり含んだ後半の坂路で上がり重点の最終追い。この日も鞍上には藤懸の姿があった。4F57秒4（1F12秒2）と全体時計はかなり遅いが、これは意図するところ。鞍上は「今朝は馬場が悪いのでやり過ぎないように、バランスだけ気を付けて。十分いい動きでした」と笑顔を見せた。動きを見守った牧田師は「先週（CWコース6F79秒6〜1F11秒5！）しっか