デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は球界初の背番号００を取り上げる。◇◇史上最強助っ人ランディ・バースが１９８８年途中、息子の病気のため阪神を退団するという緊急事態に陥った。そこで急きょ呼び寄せられたのが、ルパート・ジョーンズだった。同年はレンジャーズ傘下の３Ａオクラホマシティでプレーしていた。バースの後