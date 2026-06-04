台風6号が本州をかすめる中、3日は東西トレセンで「第67回宝塚記念」（14日、阪神）の1週前追い切りが行われた。大阪杯、天皇賞・春を制して史上初の古馬G1春3冠を目指すクロワデュノール（牡4＝斉藤崇）は団野（レースは北村友）を背にダイナミックな走りで状態の良さを印象付けた。CWコースでグロリアラウス（5歳オープン）、メアグローリア（2歳新馬）と3頭併せを敢行し、6F84秒1〜1F11秒6をマーク。直線で外から追われると馬