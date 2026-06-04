「ＤｅＮＡ０−２楽天」（３日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは交流戦３カード連続負け越しで、今季最多の借金６となった。両軍無得点の九回で守護神・山粼康晃が投入されたが、１死一塁から中島の中越え適時二塁打で１点を献上。なおも自らの暴投で追加点を許した。相川監督は「長打が絡むと難しいところになってしまう」としながらも、右腕に対し「信頼はもちろん変わらない」と話した。また、故障で戦線離脱していた牧