香港遠征（クイーンエリザベス2世C8着）明けのジューンテイク（牡5＝武英）は初コンビを組む松山を背にCWコース6F85秒6〜1F12秒3をマーク。僚馬が前に行き過ぎて結果的に単走となったが促されると、しまい鋭く伸びた。鞍上は「初めて乗って動きは良かった。（藤岡）佑介さんが乗っていたような競馬をイメージして」と思い描く。武英師は「単走になったけど、時計的にも想定内でジョッキーの感触も良かった。ヨーイドンよりバテ