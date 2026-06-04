「巨人５−４オリックス」（３日、東京ドーム）巨人は肺炎のため昨年、８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の一周忌にあたる３日・オリックス戦（東京ドーム）を「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」として開催した。首脳陣、選手は長嶋さんの名言「永久に不滅です」と背番号をかけた「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のロゴワッペンが付いたユニホームを着用して臨んだ。試合は１−４の八回に代打・丸佳浩外野手（３７）が満塁本