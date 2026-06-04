日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は栗東取材班の坂田高浩（41）が担当する。4月30日付で騎手を引退し、四位厩舎のスタッフに加わった西谷誠調教助手（49）を取材。JRA障害通算200勝を飾った騎手生活32年目での引退のタイミング、現在の心境などを聞いた。騎手を引退し、四位厩舎の調教助手になってから1カ月がたった。厩舎服がすっかりな