俳優の櫻井翔（４４）が転職情報サイト「リクナビＮＥＸＴ」のＣＭに初出演することが３日、分かった。４日からオンエアされる。ＣＭ内で男性から悩み相談を受ける様子を演じ、自身のモヤモヤ解消法について「まずは徹底的に調べますね。辞書を引いたり、最近だとＡＩに聞いたり、自分で納得するまで調べます」と告白。「別の仕事に挑戦するとしたら」という転職に絡めた問いには「全くできないという意味で、美術館の学芸員に