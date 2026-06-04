アメリカのトランプ大統領が電話会談の中で、イスラエルのネタニヤフ首相を「クレイジーだ」などと罵倒したという報道を認めました。ニュースサイト「アクシオス」は、トランプ大統領が1日、イスラエルがレバノンへの攻撃を続けていることなどをめぐり、ネタニヤフ首相を「クレイジーだ」などと罵倒したと報じました。トランプ氏は3日に公開されたポッドキャスト番組で、この報道を認めたうえで、「怒っていたわけではなく、困惑し