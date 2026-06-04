株で資産を増やすためには、世界市場の動向を分析したうえで、成長が見込める業界や企業に投資することが重要です。では、具体的にどのような銘柄が狙い目なのでしょうか。本記事では、菅下清廣氏の著書『いまからでも間に合う 株で「1億円」をつくれ！』（徳間書店）より一部を抜粋・編集し、投資先を選ぶコツについて解説します。「トランプ大インフレ時代」の波に乗るテーマを選ぶここでは投資テーマを絞り込んで、読者の皆さん