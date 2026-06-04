土曜東京5Rの2歳新馬戦（芝1600メートル）には注目馬がそろった。東の名門・木村厩舎が送り出すフィリオソラーレ（牡、父エピファネイア）は、母が19年フェアリーSの勝ち馬フィリアプーラという良血。3日には、女王レガレイラに胸を借りて上々の動きを披露した。Wコース3頭併せの真ん中で5F68秒0〜1F11秒5をマーク。外オリオアルセーリオに1馬身先着、内レガレイラとは併入した。太田助手は「順調に調教を積んでこられた。走る