ドバイのアルクオーツスプリント2着ルガル（牡6＝杉山晴）は鮫島駿とコンビ継続で英国のクイーンエリザベス2世ジュビリーS（20日、アスコット）へ。「来週火曜に国内最終追いをして、水曜に出国します」と杉山晴師。エプソムC3着レガーロデルシエロ（牡5＝栗田）は岩田康とコンビ継続でしらさぎS（21日、阪神）へ。サンデーサラブレッドクラブが発表。友道厩舎は都大路S4着メリオーレム（牡5）が石川でジューンS（13日、東京