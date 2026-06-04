米俳優のリチャード・ギア（76）が2日(日本時間3日)、ノルウェーの首都オスロで行われたオスロ自由フォーラムに出席。トランプ米大統領について「狂ってる。怪物」などと痛烈に批判した。同フォーラムは人権活動家らを称える会合で「アメリカが最も暗い時代に陥った」と集まった聴衆に警告した。ギアはこれまでにもトランプ批判を繰り返しており、昨年のスペイン映画賞「ゴヤ賞」では「いじめっ子の暴漢」と評した。また、4