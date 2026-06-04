歌手の松山千春（70）が3日、東京・有楽町の東京国際フォーラムでデビュー50周年記念ツアーの東京公演を行った。全席完売の5000人を前に、3時間近いステージで代表曲「大空と大地の中で」などを熱唱。客席には巨人の原辰徳オーナー付特別顧問（67）の姿があり「（阿部）慎之助のことを頼むぞ！」と呼びかけた。20公演を行う節目のツアーで「俺がやりたいのは100歳になってもこのステージに立つこと。100歳だと声は出ないだろ