◇交流戦広島3─1日本ハム（2026年6月3日マツダスタジアム）【大野豊視点】初回に広島の坂倉が先制の右前打、さらに持丸が2点二塁打で、いずれも2死から3得点した。4番・坂倉の勝負強さもさすがの働きだったが、1点だけで終わらなかった持丸の一本が大きかった。交流戦に入って1イニングに初めての複数得点。床田も、リリーフ陣も毎回のように得点圏に走者を背負い、いつ追いつかれても不思議ではないピンチの連続だっ